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17.09.2026 09:28:13
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.
Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.77 Prozent auf 6’314.70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.427 Prozent höher bei 6’293.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’266.50 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’293.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’314.70 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0.091 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 6’530.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’300.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’369.70 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.94 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1.80 Prozent auf 63.26 EUR), Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR), Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.42 Prozent auf 46.01 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.29 Prozent auf 79.90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-0.76 Prozent auf 24.04 EUR), Infineon (-0.60 Prozent auf 54.67 EUR), Enel (-0.18 Prozent auf 8.86 EUR), adidas (-0.17 Prozent auf 144.40 EUR) und BASF (+ 0.10 Prozent auf 52.18 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 265’848 Aktien gehandelt. Mit 531.414 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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