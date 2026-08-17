Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.52%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
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17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
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17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
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|06:17
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|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|06:17
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|12.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Beiersdorf Neutral
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|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|73.40
|2.09%
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