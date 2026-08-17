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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

73.40
CHF
1.50
CHF
2.09 %
17.08.2026
SWX
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18.08.2026 06:17:10

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
71.63 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76.50 € 		Abst. Kursziel*:
-0.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.52%
Analyst Name::
Molly Wylenzek 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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