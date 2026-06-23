NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel./rob/edh/bek;