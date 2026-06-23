Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71.22 €
|
Abst. Kursziel*:
13.73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.45%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
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