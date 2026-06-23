Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’868 0.1%  SPI 19’565 0.0%  Dow 51’574 -0.3%  DAX 24’884 -1.0%  Euro 0.9210 -0.3%  EStoxx50 6’237 -1.2%  Gold 4’139 -1.3%  Bitcoin 50’370 -2.6%  Dollar 0.8084 -0.1%  Öl 77.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren verloren
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

65.38
CHF
0.96
CHF
1.49 %
15:47:40
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 14:39:43

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
65.72 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
71.22 € 		Abst. Kursziel*:
13.73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.45%
Analyst Name::
Molly Wylenzek 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?