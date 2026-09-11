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11.09.2026 15:58:15
Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus
Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Am Freitag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.79 Prozent fester bei 3’971.89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 557.666 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.001 Prozent schwächer bei 3’940.69 Punkten in den Handel, nach 3’940.71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’924.28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’976.38 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1.38 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’090.18 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’927.75 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Stand von 3’567.30 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.59 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 2.81 Prozent auf 57.37 EUR), Nordex (+ 2.51 Prozent auf 39.96 EUR), Bechtle (+ 2.36 Prozent auf 35.58 EUR), AIXTRON SE (+ 2.14 Prozent auf 37.64 EUR) und Kontron (+ 2.03 Prozent auf 21.10 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-2.58 Prozent auf 30.24 EUR), EVOTEC SE (-2.23 Prozent auf 2.98 EUR), ATOSS Software (-2.10 Prozent auf 88.70 EUR), United Internet (-1.58 Prozent auf 27.42 EUR) und HENSOLDT (-1.50 Prozent auf 76.34 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1’678’056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 211.057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.23 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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