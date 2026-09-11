Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss gewann der TecDAX im XETRA-Handel 1.09 Prozent auf 3’983.58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 557.666 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 3’940.69 Punkte an der Kurstafel, nach 3’940.71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3’924.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’986.06 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’090.18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’927.75 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 3’567.30 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.91 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4.95 Prozent auf 58.56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.55 Prozent auf 28.59 EUR), Bechtle (+ 2.30 Prozent auf 35.56 EUR), JENOPTIK (+ 2.08 Prozent auf 41.28 EUR) und IONOS (+ 1.94 Prozent auf 34.76 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2.50 Prozent auf 2.97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.38 Prozent auf 30.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.96 Prozent auf 31.00 EUR), ATOSS Software (-1.55 Prozent auf 89.20 EUR) und Drägerwerk (-1.24 Prozent auf 111.60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5’243’863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.057 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch