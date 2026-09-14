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Index im Blick 14.09.2026 09:28:15

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der MDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Elmos Semiconductor
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Am Montag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 31’591.52 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 352.088 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.380 Prozent auf 31’543.31 Punkte an der Kurstafel, nach 31’663.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 31’619.46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31’504.22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32’464.39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’083.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 30’175.16 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.97 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4.37 Prozent auf 60.95 EUR), RENK (+ 2.70 Prozent auf 42.87 EUR), HENSOLDT (+ 2.11 Prozent auf 78.26 EUR), Porsche vz (+ 1.90 Prozent auf 45.69 EUR) und Bechtle (+ 1.63 Prozent auf 36.14 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.23 Prozent auf 66.95 EUR), AIXTRON SE (-6.18 Prozent auf 35.22 EUR), Siltronic (-5.63 Prozent auf 70.40 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 39.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-3.65 Prozent auf 137.40 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 182’209 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40.002 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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