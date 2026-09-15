Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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15.09.2026 12:26:19
Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
Der TecDAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.
Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0.39 Prozent auf 3’945.39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555.736 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.075 Prozent auf 3’957.76 Punkte an der Kurstafel, nach 3’960.75 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3’927.03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’963.93 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der TecDAX auf 3’998.22 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 3’580.55 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1.41 Prozent auf 77.94 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0.76 Prozent auf 133.00 EUR), PVA TePla (+ 0.70 Prozent auf 28.66 EUR), Siltronic (+ 0.44 Prozent auf 68.30 EUR) und Infineon (+ 0.41 Prozent auf 54.26 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-1.83 Prozent auf 58.90 EUR), SMA Solar (-1.73 Prozent auf 56.65 EUR), IONOS (-1.66 Prozent auf 34.30 EUR), Bechtle (-1.63 Prozent auf 35.08 EUR) und Nordex (-1.58 Prozent auf 37.36 EUR) unter Druck.
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 717’951 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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