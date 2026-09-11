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11.09.2026 12:26:16
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Plus
TecDAX-Handel am fünften Tag der Woche.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent höher bei 3’956.83 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557.666 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.001 Prozent schwächer bei 3’940.69 Punkten, nach 3’940.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3’956.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’924.28 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1.76 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 11.08.2026, mit 4’090.18 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der TecDAX bei 3’927.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der TecDAX bei 3’567.30 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.18 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 2.24 Prozent auf 35.54 EUR), Nordex (+ 1.74 Prozent auf 39.66 EUR), Infineon (+ 1.58 Prozent auf 56.68 EUR), Kontron (+ 1.55 Prozent auf 21.00 EUR) und freenet (+ 1.45 Prozent auf 25.20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-1.65 Prozent auf 27.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.33 Prozent auf 31.20 EUR), ATOSS Software (-1.32 Prozent auf 89.40 EUR), Nemetschek SE (-1.20 Prozent auf 57.50 EUR) und EVOTEC SE (-1.12 Prozent auf 3.01 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 856’370 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro den grössten Anteil.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.23 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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