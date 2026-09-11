Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’777 0.3%  SPI 19’456 0.2%  Dow 52’635 1.1%  DAX 25’566 0.8%  Euro 0.9466 0.3%  EStoxx50 6’324 0.9%  Gold 4’373 1.3%  Bitcoin 64’258 3.0%  Dollar 0.8156 0.3%  Öl 104.3 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie tiefer: Arbeitnehmer wollen Vorstand zu Gesprächen zwingen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
Oracle-Aktie wenig bewegt: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Suche...

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 11.09.2026 12:26:16

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags stärker

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags stärker

Wenig verändert zeigt sich der MDAX am Freitag.

WACKER CHEMIE
83.01 CHF -3.08%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.16 Prozent stärker bei 31’647.28 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355.323 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.082 Prozent auf 31’622.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’710.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’527.23 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 2.14 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, notierte der MDAX bei 32’224.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’456.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’146.41 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.15 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 2.24 Prozent auf 35.54 EUR), Fraport (+ 2.12 Prozent auf 60.35 EUR), Bilfinger SE (+ 2.08 Prozent auf 76.05 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.80 Prozent auf 85.00 EUR) und Nordex (+ 1.74 Prozent auf 39.66 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-5.66 Prozent auf 32.32 EUR), LANXESS (-4.74 Prozent auf 14.27 EUR), PUMA SE (-2.84 Prozent auf 21.59 EUR), WACKER CHEMIE (-2.48 Prozent auf 88.40 EUR) und United Internet (-1.65 Prozent auf 27.40 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die flatexDEGIRO-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 739’867 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.988 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’710.89 13.67 SJUBNU
Short 15’232.39 8.98 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’777.47 11.09.2026 17:28:37
Long 13’283.23 19.63 SOB7MU
Long 12’985.33 13.88 S95BFU
Long 12’436.66 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’681.85 0.27%