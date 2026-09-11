WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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11.09.2026 12:26:16
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags stärker
Wenig verändert zeigt sich der MDAX am Freitag.
Um 12:08 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.16 Prozent stärker bei 31’647.28 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355.323 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.082 Prozent auf 31’622.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31’710.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31’527.23 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 2.14 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, notierte der MDAX bei 32’224.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’456.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’146.41 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.15 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 2.24 Prozent auf 35.54 EUR), Fraport (+ 2.12 Prozent auf 60.35 EUR), Bilfinger SE (+ 2.08 Prozent auf 76.05 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.80 Prozent auf 85.00 EUR) und Nordex (+ 1.74 Prozent auf 39.66 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-5.66 Prozent auf 32.32 EUR), LANXESS (-4.74 Prozent auf 14.27 EUR), PUMA SE (-2.84 Prozent auf 21.59 EUR), WACKER CHEMIE (-2.48 Prozent auf 88.40 EUR) und United Internet (-1.65 Prozent auf 27.40 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Aktuell weist die flatexDEGIRO-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 739’867 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.988 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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