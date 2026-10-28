BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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29.10.2026 12:46:55
BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das leicht besser als erwartet ausgefallene Vorsteuerergebnis der spanischen Bank verdanke sie einem höheren Zinsüberschuss, den höhere Rückstellungen nur teilweise zunichtegemacht hätten, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.94%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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27.10.26
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|12:46
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|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|20.12
|-3.12%
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|15:30
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UBS AG
Oracle Buy
|15:27
|
UBS AG
T-Mobile US Buy
|15:15
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Hold