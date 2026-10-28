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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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30.10.2026 12:51:10

BBVA Hold

BBVA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei recht ruhig gewesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Mittelfristig laufe bei der Bank alles rund./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.65 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.49 € 		Abst. Kursziel*:
10.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
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12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
29.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
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