EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 7.73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129.299 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’790.28 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 02.11.2026 auf 21.58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 179.03 Prozent.

Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 114.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch