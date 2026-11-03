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03.11.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 7.73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129.299 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’790.28 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 02.11.2026 auf 21.58 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 179.03 Prozent.
Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 114.77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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