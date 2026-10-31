BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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02.11.2026 13:31:59
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 28,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Spanier an. Die Bewertungsbasis für ihr Kursziel verlagerte sie weiter in die Zukunft./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.17 €
|
Abst. Kursziel*:
34.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.30%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
28.10.26
|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
|BBVA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September (finanzen.net)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19.45
|0.54%
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Santander Buy
|13:40
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BP Buy
|13:40
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UBS AG
Knorr-Bremse Buy
|13:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
BBVA Buy
|13:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:29
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy