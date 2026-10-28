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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Experten haben ihre Prognosen für die BBVA-Bilanz abgegeben.
BBVA wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass BBVA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,535 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 EUR je Aktie gewesen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,78 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,90 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,76 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,71 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 79,48 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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