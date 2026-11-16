BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
21.75CHF
-0.05CHF
-0.24 %
11:03:38
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.11.2026 09:57:51
BBVA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 23,65 auf 23,6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die spanischen Banken entwickelten sich robust, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorge kurzfristig zwar für ein Anpassungs-Gap, allerdings keinen strukturellen Gegenwind./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.38%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.11.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleihe: BBVA nimmt 390 Mio Fr. in zwei Tranchen auf (AWP)
|
03.11.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|BBVA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
28.10.26
|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|21.73
|-0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|
Deutsche Bank AG
BBVA Hold
|09:56
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|09:55
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|09:54
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Brenntag Hold
|09:52
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Buy
|09:51
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy