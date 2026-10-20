EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BBVA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’612.123 BBVA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 22.73 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36’643.56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 266.44 Prozent zugenommen.

BBVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 125.96 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch