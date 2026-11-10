EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.03 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’657.825 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 23.29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’610.74 EUR wert. Mit einer Performance von +286.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch