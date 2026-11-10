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10.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in BBVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.03 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’657.825 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 23.29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’610.74 EUR wert. Mit einer Performance von +286.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123.88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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