BBVA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der BBVA-Aktie preis.

1 Experte rät die BBVA-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen das Halten der BBVA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,44 EUR zum aktuellen STN-Kurs der BBVA-Aktie von 21,06 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 23,65 EUR 12,30 30.10.2026 RBC Capital Markets 24,00 EUR 13,96 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 27,50 EUR 30,58 29.10.2026 UBS AG 24,50 EUR 16,33 29.10.2026 Barclays Capital 24,20 EUR 14,91 20.10.2026 RBC Capital Markets 24,00 EUR 13,96 09.10.2026 Deutsche Bank AG 23,65 EUR 12,30 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net