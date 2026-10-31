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31.10.2026 18:00:38
BBVA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Was Experten für die BBVA-Aktie in Aussicht stellen.
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der BBVA-Aktie preis.
1 Experte rät die BBVA-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen das Halten der BBVA-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,44 EUR zum aktuellen STN-Kurs der BBVA-Aktie von 21,06 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|23,65 EUR
|12,30
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|24,00 EUR
|13,96
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|27,50 EUR
|30,58
|29.10.2026
|UBS AG
|24,50 EUR
|16,33
|29.10.2026
|Barclays Capital
|24,20 EUR
|14,91
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|24,00 EUR
|13,96
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|23,65 EUR
|12,30
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Deutsche Bank AG
|29.10.26
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|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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