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17.11.2026 10:02:05
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.03 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das BBVA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.586 BBVA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 390.28 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 16.11.2026 auf 23.53 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 290.28 Prozent vermehrt.
Am Markt war BBVA jüngst 128.45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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