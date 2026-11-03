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03.11.2026 13:21:36
Anleihe: BBVA nimmt 390 Mio Fr. in zwei Tranchen auf
Zürich (awp) - Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) emittiert unter Federführung von Commerzbank und UBS eine Anleihe (Green Senior preferred) zu folgenden Konditionen:
1. Tranche: Betrag: 205 Mio Fr. Coupon: 1,305% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 4 Jahre, bis 18.11.2030 Liberierung: 18.11.2026 Spread (MS): +78 BP Spread (Govt.): +91 BP ISIN: CH1624853136 Rating: A2/A+/A (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 16.11.2026 2. Tranche Betrag: 185 Mio Fr. Coupon: 1,5375% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 18.11.2033 Liberierung: 18.11.2026 Spread (MS): +93 BP Spread (Govt.): +111 BP ISIN: CH1624853144 Rating: A2/A+/A (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 16.11.2026
dm/tp
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