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27.10.2026 10:02:08
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie Investoren gebracht.
Das BBVA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 5.814 BBVA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BBVA-Anteile wären am 26.10.2026 132.15 EUR wert, da der Schlussstand 22.73 EUR betrug. Mit einer Performance von +32.15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 123.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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