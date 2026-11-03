Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Dank des starken Pharmageschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Insgesamt dürften die Anleger die Resultate positiv aufnehmen./rob/la/edh ;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.72 €
|
Abst. Kursziel*:
15.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.36%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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