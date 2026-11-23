Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 52,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'030 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 51,70 EUR. Bei 55,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1'797'514 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,84 EUR erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 26,64 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 96,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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