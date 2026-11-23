|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag schwächer
Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 52,36 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 52,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'030 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 51,70 EUR. Bei 55,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1'797'514 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 57,84 EUR erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 26,64 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 96,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen
DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX steigt (finanzen.ch)
|
11:18
|Bayer-Aktie gibt Gewinne wieder ab: Richter billigt Glyphosat-Sammelvergleich (AWP)
|
10:22
|Deutsche Bank AG: Bayer-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.