Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch ein US-Gericht betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Glyphosat-Haftung erheblich./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.28%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
22.11.26
|Bayers Glyphosat-Sammelvergleich von Richter genehmigt (AWP)
|
20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer büsst am Freitagmittag ein (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
20.11.26
|DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49.39
|-0.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:25
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|07:22
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|07:20
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:17
|
Bernstein Research
CTS Eventim Outperform
|07:09
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight
|07:07
|
Barclays Capital
Brenntag Underweight