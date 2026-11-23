Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 2.26 Prozent stärker bei 25’363.70 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.057 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.421 Prozent auf 24’907.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’802.78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24’873.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’386.82 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’136.56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der DAX auf 23’091.87 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent. Bei 27’001.67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6.88 Prozent auf 126.46 EUR), Infineon (+ 6.56 Prozent auf 48.42 EUR), HOCHTIEF (+ 5.38 Prozent auf 356.20 EUR), Deutsche Bank (+ 4.79 Prozent auf 30.53 EUR) und Rheinmetall (+ 4.59 Prozent auf 725.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Börse (-1.33 Prozent auf 310.90 EUR), Bayer (-0.71 Prozent auf 52.98 EUR), Deutsche Telekom (-0.34 Prozent auf 26.25 EUR), Beiersdorf (-0.23 Prozent auf 79.00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.01 Prozent auf 37.63 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8’546’440 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch