DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|DAX-Kursentwicklung
|
23.11.2026 17:58:13
Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX
Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 2.26 Prozent stärker bei 25’363.70 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.057 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.421 Prozent auf 24’907.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’802.78 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 24’873.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’386.82 Punkten.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Der DAX stand noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’136.56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der DAX auf 23’091.87 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.36 Prozent. Bei 27’001.67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6.88 Prozent auf 126.46 EUR), Infineon (+ 6.56 Prozent auf 48.42 EUR), HOCHTIEF (+ 5.38 Prozent auf 356.20 EUR), Deutsche Bank (+ 4.79 Prozent auf 30.53 EUR) und Rheinmetall (+ 4.59 Prozent auf 725.20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Börse (-1.33 Prozent auf 310.90 EUR), Bayer (-0.71 Prozent auf 52.98 EUR), Deutsche Telekom (-0.34 Prozent auf 26.25 EUR), Beiersdorf (-0.23 Prozent auf 79.00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.01 Prozent auf 37.63 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8’546’440 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.96 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’337.27
|2.15%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.