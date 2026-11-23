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23.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer steigt am Montagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 53,52 EUR zu.
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 53,52 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'287 Punkten steht. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'811'773 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,84 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,07 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,55 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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