Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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10.11.2026 08:53:13
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Es sei nun der erste Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.67%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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