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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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10.11.2026 09:31:39

Bayer Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bayer Buy
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Bayer 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
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