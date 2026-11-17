Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 53,50 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten bislang ein großartiges Jahr hinter sich, schrieb Sebastian Bray am Dienstag. Mit Blick voraus auf das Ende des Jahrzehnts könnten die Leverkusener Monsanto an die Börse bringen und die damit erlösten Mittel in die Pharma-Entwicklung investieren./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.76 €
|
Abst. Kursziel*:
11.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.08%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50.46
|-1.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
NVIDIA Market-Perform
|08:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral
|08:11
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bayer Hold
|08:06
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASTA Energy Solutions Buy
|08:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GEA Hold
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Medical Care Hold