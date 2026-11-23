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23.11.2026 17:58:13
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der LUS-DAX performte zum Handelsende positiv.
Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2.58 Prozent fester bei 25’359.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24’838.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’387.00 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der LUS-DAX bei 25’150.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26’111.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 23’232.00 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.23 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 6.88 Prozent auf 126.46 EUR), Infineon (+ 6.56 Prozent auf 48.42 EUR), HOCHTIEF (+ 5.38 Prozent auf 356.20 EUR), Deutsche Bank (+ 4.79 Prozent auf 30.53 EUR) und Rheinmetall (+ 4.59 Prozent auf 725.20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Börse (-1.33 Prozent auf 310.90 EUR), Bayer (-0.71 Prozent auf 52.98 EUR), Deutsche Telekom (-0.34 Prozent auf 26.25 EUR), Beiersdorf (-0.23 Prozent auf 79.00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.01 Prozent auf 37.63 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8’546’440 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.82 erwartet. Mit 7.96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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