Bayer 48.97 CHF 0.96% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlwerk zum dritten Quartal sei ergebnisseitig vor allem dank der Dynamik in der fortgesetzten Pharmasparte stark gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für sein neues Kursziel verwies er auf die geplante Abspaltung von Corteva in Vylor und die neue Corteva./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.