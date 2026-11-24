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24.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer fällt am Mittag
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 52,04 EUR ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 52,04 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'148 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 51,78 EUR. Bei 52,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 791'452 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 57,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,36 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.05 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.66 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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