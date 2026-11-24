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24.11.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 52,40 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 52,40 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'288 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,22 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 150'519 Aktien.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.11.2025 bei 29,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 77,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,55 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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