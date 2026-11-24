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24.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Dienstagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 52,80 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,80 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'134 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 51,78 EUR. Bei 52,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1'277'682 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 57,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,55 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.11.2025 auf bis zu 29,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 44,18 Prozent sinken.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.05 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 9.66 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Bayer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 EUR je Bayer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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