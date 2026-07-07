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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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07.07.2026 09:29:45

AUMOVIO Buy

AUMOVIO
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im zweiten Quartal dürfte der saisonalen Entwicklung des Geschäfts entsprochen haben und ? wie in den Vorjahren ? einen deutlichen Gewinnanstieg im zweiten Halbjahr 2026 implizieren, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Den Jahresausblick sollte der Autozulieferer unangetastet lassen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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39.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.03%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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