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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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07.07.2026 07:46:00

AUMOVIO Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Vorab-Aussagen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalsplanung des Autozulieferers liege im Rahmen der Erwartungen, und auch die Jahresziele erschienen erreichbar, schrieb Harry Martin in seinem Ausblick vom Montagabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
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Harry Martin 		KGV*:
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