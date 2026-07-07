NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Vorab-Aussagen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalsplanung des Autozulieferers liege im Rahmen der Erwartungen, und auch die Jahresziele erschienen erreichbar, schrieb Harry Martin in seinem Ausblick vom Montagabend./rob/gl/ag;