Apple Aktie 908440 / US0378331005
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06.08.2026 14:07:00
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Was Experten für die Apple-Aktie in Aussicht stellen.
18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Apple-Aktie veröffentlicht.
9 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 322,29 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Apple auf 308,91 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|-4,18
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|285,56 USD
|-7,56
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|10,06
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|308,92 USD
|0,00
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|-2,92
|16.07.2026
|Bernstein Research
|350,00 USD
|13,30
|08.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 USD
|11,68
|07.07.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-4,18
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|-2,92
|06.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Apple Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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