AUMOVIO 36.85 CHF -1.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.