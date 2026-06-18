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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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18.06.2026 09:21:41

AUMOVIO Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.60 € 		Abst. Kursziel*:
35.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.33%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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09:21 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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