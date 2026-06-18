AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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18.06.2026 09:21:41
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.60 €
|
Abst. Kursziel*:
35.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.33%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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