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Dividende im Blick 06.08.2026 13:12:00

AUMOVIO-Aktie legt zu: Autozulieferer will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben

AUMOVIO-Aktie legt zu: Autozulieferer will überschüssige Mittel für Aktienrückkäufe ausgeben

Der Autozulieferer AUMOVIO will künftig freie Finanzmittel nach Dividendenzahlungen und nach Ausgaben für Zukäufe in Aktienrückkäufe stecken.

AUMOVIO
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Die neue Kapitalallokationsstrategie von AUMOVIO ziele darauf ab, Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen, hiess es am Donnerstag. Details werden im Laufe des Vormittags erwartet. Aumovio hatte sich bisher lediglich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 10 bis 30 Prozent des Nettogewinns als Dividende auszuzahlen. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal sowie die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Für die Aktie von AUMOVIO geht es auf XETRA zeitweise 3,10 Prozent auf 39,85 Euro nach oben.

FRANKFURT (awp international)

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Bildquelle: AUMOVIO SE
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