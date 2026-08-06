Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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06.08.2026 13:48:42
Henkel-Aktie mit Rückenwind: Henkel zeigt sich optimistischer und steigert Jahresziele für Umsatzwachstum
Henkel hat nach guter Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und das Klebstoff-Segment Adhesive Technologies angehoben.
Im zweiten Quartal allein betrug das organische Konzern-Umsatzplus 4,7 Prozent auf 5,396 Milliarden Euro. Das Umsatzplus im Klebstoffsegment betrug 7,4 Prozent. Hingegen bremste Consumer Brands mit einem organischen Plus von 1,6 Prozent das Wachstum.
Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz auf Konzernebene organisch um 3,2 Prozent auf 10,35 Milliarden Euro. Das Klebstoffsegment wuchs überproportional um 4,5 Prozent, während das Segment Consumer Brand organisch um 1,7 Prozent zulegte.
Im XETRA-Handel gewinnt die Henkel-Vorzugsaktie zeitweise 3,81 Prozent und steigt auf 79,46 Euro.
Celine Pannuti, Analystin bei JPMorgan, bezeichnete das zweite Quartal der Düsseldorfer als stark. Die Aktien seien zwar bereits deutlich gestiegen, doch der vorgelegte Bericht dürfte für weiteren Rückenwind sorgen. Seit Jahresbeginn 2026 haben die Henkel-Vorzugsaktien bereits um mehr als 14 Prozent zugelegt.
DOW JONES
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