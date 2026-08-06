Jefferies & Company Inc.: Hold für Merck-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei nicht nur auf Konzernebene angehoben worden, sondern auch für alle drei Geschäftsbereiche, die allesamt besser als erwartet abgeschnitten hätten. Bei den Anlegern sollte dies gut ankommen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:31 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.4 Prozent auf 147.00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 12.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77’789 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 22.3 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET



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