AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Demnach seien die Nachfragetrends im zweiten Quartal stabil im Vergleich zum Jahresauftakt, und die bereinigte Ergebnismarge sollte höher ausfallen. Allerdings seien anders als vor einem Jahr keine positiven Sondereffekte zu erwarten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.80 €
|
Abst. Kursziel*:
55.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.97%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
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27.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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25.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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