NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Demnach seien die Nachfragetrends im zweiten Quartal stabil im Vergleich zum Jahresauftakt, und die bereinigte Ergebnismarge sollte höher ausfallen. Allerdings seien anders als vor einem Jahr keine positiven Sondereffekte zu erwarten./rob/gl/ag;