ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In Atoss sieht der Experte einen Profiteur der Arbeitsmarktreform./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86.50 €
|
Abst. Kursziel*:
56.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.98%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Am Freitagmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
23.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu ATOSS Software AG
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|81.37
|-3.60%
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