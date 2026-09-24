ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Personalmanagement-Software dürfte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am 23. Oktober das operative Margenziel (Ebit) für 2026 von "mindestens 34 Prozent" auf "rund 36 Prozent" anheben, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Den Auftragseingang für die ersten neun Monate des Jahres erwartet er über dem Vorjahresniveau, was sich i Schlussquartal fortsetzen sollte. Dies würde das Vertrauen in den Umsatzausblick auf 2027 stärken./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.70 €
|
Abst. Kursziel*:
26.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.65%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
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