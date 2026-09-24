FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Personalmanagement-Software dürfte bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am 23. Oktober das operative Margenziel (Ebit) für 2026 von "mindestens 34 Prozent" auf "rund 36 Prozent" anheben, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Den Auftragseingang für die ersten neun Monate des Jahres erwartet er über dem Vorjahresniveau, was sich i Schlussquartal fortsetzen sollte. Dies würde das Vertrauen in den Umsatzausblick auf 2027 stärken./rob/gl/ag;