NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe durchwachsen abgeschnitten und sowohl die Jahresziele als auch den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/la;