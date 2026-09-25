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XETRA-Handel im Blick 25.09.2026 09:28:22

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX derzeit erneut ins Plus.

ATOSS Software
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Um 09:11 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0.57 Prozent auf 3’980.05 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 562.654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.797 Prozent auf 3’989.18 Punkte an der Kurstafel, nach 3’957.63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3’992.20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’974.75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.098 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 4’050.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’892.72 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 3’611.71 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9.82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2.86 Prozent auf 57.45 EUR), OHB SE (+ 2.81 Prozent auf 175.40 EUR), Nordex (+ 2.39 Prozent auf 39.46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.11 Prozent auf 70.10 EUR) und Sartorius vz (+ 1.55 Prozent auf 269.40 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.96 Prozent auf 29.58 EUR), ATOSS Software (-1.67 Prozent auf 88.30 EUR), Nemetschek SE (-1.22 Prozent auf 60.60 EUR), IONOS (-1.19 Prozent auf 34.80 EUR) und TeamViewer (-0.56 Prozent auf 6.23 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 434’729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.212 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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