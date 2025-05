NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 108 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Spezialisten für Personalmanagement- und Zeitarbeitssoftware überarbeitet, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz seiner positiven Einschätzung des strukturellen Wachstums des Unternehmens, der hohen wiederkehrenden Umsätze und der starken Profitabilität rät der Experte wegen der Bewertung der Aktien erst einmal weiter an der Seitenlinie zu verharren. Eine schneller als erwartete Beschleunigung der Expansion in Europa könnte als Kurstreiber dienen./la/he;