ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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27.07.2026 13:09:52
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
77.27 CHF 9.73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms sprach von einem soliden Quartalsbericht, das seinen Erwartungen entsprochen habe. Zudem hob er in der am Montag vorliegenden Studie den robusten Auftragseingang positiv hervor./ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.30 €
|
Abst. Kursziel*:
20.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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