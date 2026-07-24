ATOSS Software 77.27 CHF 9.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms sprach von einem soliden Quartalsbericht, das seinen Erwartungen entsprochen habe. Zudem hob er in der am Montag vorliegenden Studie den robusten Auftragseingang positiv hervor./ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.