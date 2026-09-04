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ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

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11:40:44
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04.09.2026 09:18:35

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz, die sich auf die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation konzentrierte. Das Interesse an der Präsentation sei groß gewesen, auch vor dem Hintergrund des zuletzt beobachteten Rückkehr von Anlegern in den Software-Sektor. Er gewann den Eindruck, dass der anstehende Chefwechsel sanft über die Bühne gehen wird./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.70 € 		Abst. Kursziel*:
15.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.16%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
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07.08.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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