FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz, die sich auf die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation konzentrierte. Das Interesse an der Präsentation sei groß gewesen, auch vor dem Hintergrund des zuletzt beobachteten Rückkehr von Anlegern in den Software-Sektor. Er gewann den Eindruck, dass der anstehende Chefwechsel sanft über die Bühne gehen wird./rob/tih/ag;