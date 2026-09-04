ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms schilderte in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick seine Eindrücke von einer hauseigenen Fachkonferenz, die sich auf die Bereiche Technologie, Medien und Telekommunikation konzentrierte. Das Interesse an der Präsentation sei groß gewesen, auch vor dem Hintergrund des zuletzt beobachteten Rückkehr von Anlegern in den Software-Sektor. Er gewann den Eindruck, dass der anstehende Chefwechsel sanft über die Bühne gehen wird./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.70 €
|
Abst. Kursziel*:
15.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.16%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
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