Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’233 0.1%  SPI 20’069 0.1%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’864 1.0%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 6’282 0.8%  Gold 4’018 0.0%  Bitcoin 47’929 -1.3%  Dollar 0.8095 0.2%  Öl 72.8 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Idorsia36346343Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warnung von Shell: Hormus-Probleme bremsen LNG-Nachschub - Aktie rot
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen
So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen
So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

152.47
CHF
-0.93
CHF
-0.60 %
11:18:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 09:57:15

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
152.47 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Efzimfotase sei zwar nicht der wichtigste Baustein in der Pipeline des Pharmakonzerns, spiele aber eine wichtige Rolle als Option für das Lebenszyklusmanagement des etablierten Blockbusters Strensiq, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Mittel zur Behandlung von Knochenerweichung und Muskelschwäche bei Kindern scheine ein besseres Dosierungsprofil als Strensiq zu haben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
165.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
144.12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse