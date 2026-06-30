AstraZeneca 152.47 CHF -0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Efzimfotase sei zwar nicht der wichtigste Baustein in der Pipeline des Pharmakonzerns, spiele aber eine wichtige Rolle als Option für das Lebenszyklusmanagement des etablierten Blockbusters Strensiq, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Mittel zur Behandlung von Knochenerweichung und Muskelschwäche bei Kindern scheine ein besseres Dosierungsprofil als Strensiq zu haben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.